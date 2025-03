Contro una Big, il Piano è chiaro: Difesa a Tre e ripartire. E se stavolta non dovesse funzionare?

Dubbi di formazione per Palladino? Non dovrebbero esserci, in realtà, vista la situazione tra infermeria e squalificati. La Fiorentina arriva a Napoli con Mandragora e Zaniolo out per quinta sanzione e con Colpani ancora indisponibile per il problema alla caviglia. D'altro canto, è stato recuperato Adli dopo più di quattro settimane di assenza.

Gli uomini non mancano, le idee invece sì

Più che sugli uomini da impiegare, Palladino potrebbe avere qualche pensiero sul modulo da utilizzare. La difesa a tre, riprovata col Lecce dopo diverso tempo, ha dato i risultati sperati. Ma ad Atene, la stessa, con Moreno e Comuzzo al posto di Marì e Pongracic, non ha sorriso ai Viola. Vero che quasi tutte le reti sono arrivate a causa dell'incertezza di Terracciano, ma subirne tre da una squadra meno attrezzata così… insomma, non rende onore.

Palladino e uno stile di gioco ‘modulare’