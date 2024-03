UFFICIALE: D'Aversa fa la stessa fine di Delio Rossi

Una testata rifilata ad Henry è costata cara a D'Aversa. Il tecnico del Lecce è esonerato dalla società giallorossa che non ha tollerato il suo comportamento a fine partita.

“Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. Poche righe che però sanciscono il divorzio.

In sostanza D'Aversa fa la stessa fine che era capitata a Delio Rossi quando era alla guida della Fiorentina e prese a sberle Ljajic dopo la sua sostituzione contro il Novara. Anche in quel caso il comportamento tenuto fu decisivo per l'allontamento dell'allenatore.