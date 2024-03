D'Aversa perde la testa alla Delio Rossi dopo il k.o. con il Lecce: testata a Henry e rosso

Incredibile epilogo al Via del Mare di Lecce, dove il Verona ha vinto uno scontro diretto tesissimo con la squadra di casa. Subito dopo il fischio finale però animi infuocati, con diversi accenni di rissa e soprattutto il gesto del tecnico salentino D'Aversa che ha colpito con una testata l'attaccante Henry. Una reazione che ricorda quanto accadde a Delio Rossi in un Fiorentina-Novara di 12 anni fa. L'arbitro Chiffi ha estratto il rosso per entrambi.