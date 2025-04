Doppio storico ex di Cagliari e Fiorentina, Enrico Albertosi si è espresso a Tuttocagliari.net sulla sfida di domani sera tra le squadre di Nicola e Palladino. L'ex portiere vede favorita la Fiorentina, e non di poco.

‘Al Cagliari servirà mettere in campo il 110%’

“Sarà una gara molto difficile per il Cagliari. La Fiorentina, ad eccezione dell’ultimo pareggio casalingo contro il Parma, viene da una striscia di risultati positivi che l’aveva addirittura proiettata in piena zona Champions League. I rossoblù dovranno dare il centodieci per cento per impensierire i toscani, che hanno dimostrato di essere certamente più forti di Luperto e compagni. D’altra parte, la priorità assoluta dei sardi è quella di vincere le partite contro le formazioni che si trovano dietro di loro in classifica. Contro avversari come quelli che lottano per un posto in Europa la sconfitta può anche starci, purtroppo”.

‘La Fiorentina ultimamente ha sempre fatto punti a Cagliari’

“La scorsa giornata, nonostante il ko incassato a Milano con l’Inter, fortunatamente il distacco dalla zona retrocessione è rimasto invariato, perché le dirette concorrenti hanno quasi tutte perso. Dunque abbiamo vissuto una giornata di campionato interlocutoria. I ragazzi di Davide Nicola dovranno fare l’impossibile per portare a casa almeno un punto, che sarebbe già un risultato fantastico. Tra l’altro ultimamente la Fiorentina è sempre venuta a Cagliari a prendere punti…”