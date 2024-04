Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference demolisce il Genk e resta in corsa per il titolo in Belgio

Mentre la Fiorentina finiva fuori dalla Coppa Italia, il Club Brugge demoliva il Genk nel campionato belga.

Vittoria netta

Il prossimo avversario dei viola in Conference League hanno vinto ieri sera per 4-0 contro una squadra che i gigliati hanno affrontato nella fase ai gironi della competizione europea. Una gara questa valida per i play off scudetto.

A determinare il risultato finale sono stati i gol siglati Ferran Jutglà, Skoras, Igor Thiago e De Cuyper.

A due punti dalla vetta

Con questo successo il Club Brugge è secondo con 39 punti a due lunghezze di distanza dall'Anderlecht capolista.