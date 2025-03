Spalletti: "Retegui aveva un affaticamento, spero recuperi per Atalanta-Fiorentina. Kean è perfetto per la partita di domani"

Notizia di oggi l'infortunio di Mateo Retegui, che ha lasciato il ritiro della Nazionale. Aumentano dunque le possibilità di vedere Kean in campo contro la Germania, mentre c'è da capire se l'attaccante dell'Atalanta recupererà per la sfida contro la Fiorentina.

“Spero Retegui recuperi per l'Atalanta”

Su Retegui si è espresso il ct dell'Italia Luciano Spalletti: “L'abbiamo mandato a casa perché tanto non sarebbe potuto scendere in campo né domani né domenica. Speriamo che recuperi per la prossima gara in campionato dell'Atalanta. Non ha un problema ben definito, diciamo più un affaticamento. Per adesso al suo posto non chiamo nessuno, vediamo semmai dopo la partita di domani”.

“Kean perfetto per la partita di domani”

Poi Spalletti ha parlato di Kean: “Domani sarà una partita di sbattimento, con continui ribaltamenti di fronte, e Moise è perfetto per questo tipo di gioco. Retegui è più bravo in area, l'attaccante della Fiorentina invece parte da più lontano e sa puntare la porta da metà campo senza l'aiuto di nessuno. A volte sbatte su un paio di difensore e riesce lo stesso a concludere in porta”.