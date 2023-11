Beltran ha dato piena disponibilità ad Italiano per Milano. A San Siro sulle orme di Batistuta

Nell’ultima uscita della Fiorentina in campionato contro il Bologna, l'attaccante Lucas Beltran è rimasto fuori dalla lista dei convocati per una contusione al costato rimediata contro la Juventus.

L'ex River in gruppo

L'ex River Plate si sta già allenando in gruppo ed è pronto a tornare sul campo alla ripresa della Serie A. La sua però è una sfida, perché dovrà conquistare la fiducia di Vincenzo Italiano e battere la concorrenza di M’Bala Nzola.

Piena disponibilità

L’argentino ha però dato la sua piena disponibilità all’allenatore per poter essere protagonista a San Siro contro il Milan e cercare di seguire in questo le orme di Gabriel Batistuta, presente in questi giorni a Firenze e sua fonte d'ispirazione in passato.