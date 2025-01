Gudmundsson in palla, Cataldi a riposo. E Sottil chiede ancora la riconferma

L'allenamento svolto a porte aperte al Franchi ha permesso di notare l'assenza di Cataldi, tenuto a riposo dopo la sindrome influenzale che lo ha colpito. Probabilmente verrà recuperato per il match contro il Napoli di sabato prossimo, ma sicuramente non sarà nelle migliori condizioni.

Palladino continuerà a puntare su Gudmundsson per la trequarti. L'islandese nella giornata di ieri è sembrato essere in palla e sembra anche avere voglia di riscatto dopo la prestazione negativa contro la Juventus. Sottil si ricandida per la riconferma a sinistra. In questo contesto resterebbe ancora fuori, almeno in partenza, Beltran.