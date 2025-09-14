Simeone condanna la Roma alla prima sconfitta stagionale. Un gran gol che vale tre punti e il sorpasso sulla Fiorentina per il Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
L'ex viola Giovanni Simeone va a segno a condanna la Roma alla prima sconfitta stagionale. L'attaccante figlio d'arte realizza un gol stupendo e regala ai granata i tre punti che permettono il sorpasso i classifica sulla Fiorentina.
La cronaca
Dopo un primo temo noioso, la partita si accende nella riprese grazie all'attaccante argentino che realizza un gran gol, praticamente in solitaria, al 59' minuto. Simeone scappa in velocita a Mancini (altro ex viola del match) e dopo un “uno-due” con Ngonge riesce a spostarsi la palla sul destro e a trovare l'angolino basso sul quale Svilar non può nulla.
La classifica provvisoria
Napoli 9, Juventus 9, Cremonese 6, Roma 6, Udinese 4, Cagliari 4, Torino 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1, Sassuolo 0.