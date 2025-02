P. Zanetti: "Valentini non gioca da aprile, ma so che ha qualità importanti. Ci servirà ma deve fare un percorso per essere al top"

Il difensore della Fiorentina Nicolas Valentini è arrivato a gennaio, giusto il tempo di ripartire immediatamente direzione Hellas Verona. L'argentino classe 2003 spera di avere spazio almeno nella piazza gialloblù. Di lui ha parlato il tecnico Paolo Zanetti in conferenza stampa.

“Valentini deve fare un percorso per essere al top. Ha qualità ma…”

Ecco le sue parole: “Valentini lo conosco, ha delle qualità importanti. Ma dobbiamo anche considerare che non gioca dal 10 aprile… Ci manca un mancino come lui, può fare il quinto e il braccetto quindi ci serve. Ma deve fare un percorso per essere al top e scendere in campo”.