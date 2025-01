Quello di Daniele Ghilardi è uno dei nomi più chiacchierati in orbita Fiorentina nelle ultime ore. Sul difensore si è espresso il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti: “E' un ragazzo che ha fatto un campionato molto importante l'anno scorso alla Sampdoria, accumulando esperienza. Inizialmente si era parlato di lui come uno di quelli che sarebbe potuto partire, invece io ho spinto per farlo restare. E' un leader tecnico e nello spogliatoio, parla poco ma fa tanto per la squadra”.

“Ghilardi è forte, normale che sia molto richiesto”

Poi ha aggiunto: “Comprendo l'interesse di altri club perché Ghilardi è un difensore centrale completo, in questo momento sta facendo il braccetto di sinistra e pur non essendo il suo ruolo si sta comportando in maniera egregia. Credo molto in lui ed è chiaro che i giocatori forti e importanti vorrei tenerli, poi ovviamente ci sono le esigenze societarie e di fronte a offerte irrinunciabili è difficile dire di no. La decisione finale, comunque, spetta alla società”.