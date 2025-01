Ieri sera si era parlato di un possibile doppio scambio tra Fiorentina ed Hellas Verona che vedrebbe le parti così coinvolte: Cristiano Biraghi e Nicolas Valentini in gialloblù, Marco Davide Faraoni e Daniele Ghilardi in viola.

Come riporta tuttomercatoweb.com, però i due affari non procederebbero di pari passo. Lo stallo, fronte terzini, è dato dal fatto che Biraghi si sia preso del tempo per decidere, sperando in un passo avanti di Napoli o Inter per lui. I nerazzurri stanno cercando un profilo per la fascia, ma preferirebbero un nome giovane come Zalewski.

Continuano invece i contatti per quanto riguarda Nicolas Valentini e Daniele Ghilardi. La Fiorentina per quest'ultimo, che ha un passato nelle giovanili della società gigliata, vanta anche il 50% sulla futura rivendita.