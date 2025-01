Durante la conferenza stampa prima del match contro il Genoa, Raffaele Palladino ha fatto anche il punto su due difensori a disposizione: Matias Moreno e Nicolas Valentini. Queste le sue parole: "Moreno nasce come terzo di destra nella difesa a tre. Il terzino destro lo sta facendo in allenamento e lo sta facendo alla grande. In questo periodo sta giocando da centrale, ma con la partenza di Kayode potrà giocare a destra. Lì comunque ci possono giocare altri giocatori come abbiamo visto domenica, come Comuzzo.

Fin quando Valentini è a disposizione la sua opportunità ce l'avrà ed è a disposizione del gruppo. Viene da un periodo senza partite lungo nove mesi, sta ritrovando la condizione migliore. Deve dimostrare anche in allenamento di essere pronto Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni di mercato".