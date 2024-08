Prosegue la conferenza stampa di David De Gea nella stampa dal Viola Park. Queste le parole del portiere spagnolo.

‘La concorrenza di Terracciano? Avere competizione è sempre giusto’

“Il dualismo con Terracciano? Avere una sana competizione è sempre giusto. Un alto livello in tutti i reparti fa bene a tutti. Oggi avrò l'opportunità di allenarmi per la prima volta con loro. Ho ricevuto tante offerte, ma volevo giocare in Serie A. Per noi è stato tutto facile, la trattativa è stata velocissima e facile. Quando le parti vogliono la stessa cosa è facile. Ho sempre pensato che la Fiorentina fosse la migliore opzione possibile”.

‘La cosa più importante per il portiere è evitare di subire gol. Palladino è coraggioso’

"La costruzione dal basso? Ci sono opinioni diverse su questo. Il portiere deve avere qualità con i piedi se il tuo mister te lo chiede. Credo che la cosa più importante sia evitare i gol per un estremo difensore. Credo di essere abbastanza completo come portiere. Inizieremo ad allenarsi e migliorare anche il gioco con i piedi. Palladino? Non ho avuto modo di parlare tanto con lui, ma conosco il suo gioco dal basso, a volte anche rischioso. E' un mister coraggioso, mi piace".