Dal Viola Park arrivano le parole di David De Gea, nuovo portiere della Fiorentina che si è presentato alla stampa: “Voglio aiutare il club in tutto quello che posso fare. Qui per dare il 100% e migliorare. La Serie A è uno dei campionati più importanti e forti del mondo. Non vedo l'ora di mettermi la maglia viola addosso e sfidare chiunque. Non dobbiamo sperare troppo a lungo termine, adesso dobbiamo pensare al Parma, partita dopo partita. Poi magari sognare un trofeo è sempre giusto, anche se sarà difficile. In Spagna c'è un detto: alla terza volta ci si riesce. Speriamo sia così”.

"La mia condizione? Non sono stato fermo in questo anno, mi sono allenato. Prima a Manchester poi a Madrid. Mi sono allenato duramente anche se da soli è sempre complicato. Ho passato 12 anni in un club grandissimo come lo United, è casa mia e il mio cuore sarà sempre lì. Ho ricevuto offerte ma è stato difficile in un club come il Manchester ritrovare la motivazione giusta. Mi volevo fermare un attimo. Sono al 100%, mi sento bene. Il livello qui è molto buono. Per le prime volte mi servirà un po' di tempo, ma ho voglia di giocare. Mi sento bene. Non vedo l'ora di conoscere bene tutti qui".