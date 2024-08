De Gea: "Orgoglioso di rappresentare Firenze. Per me è stato facile scegliere la Fiorentina. Sono qui per lasciare un'orma importante"

Iniziata la presentazione di David De Gea al Viola Park. Ecco le prime parole del nuovo portiere della Fiorentina.

‘Un orgoglio vestire la maglia viola, darò tutto’

“Sono molto contento di essere qui. Per me è un orgoglio vestire la maglia viola. Sarò tutto per la maglia e i tifosi. Darò sempre il 100%. Per me è stato un anno particolare l'ultimo. Non ho voluto giocare, ma non mi volevo ritirare”.

‘Ho avuto subito le idee chiare quando ha chiamato la Fiorentina’

"Quando ha chiamato la Fiorentina ho avuto subito le idee chiare: una storia speciale, tifoseria ottima. E' stato facile scegliere. Da qui sono passati giocatori importanti. Darò tutto qui e voglio portare una mentalità vincente, magari aiutando anche i giovani in questo senso. Voglio lasciare un'orma a Firenze".