Terracciano, va bene o no il dualismo con De Gea? L'ultima parola spetta al portiere che può fare il primo da un'altra parte

Un dualismo in porta per la Fiorentina. Con l'arrivo di De Gea, Terracciano perde i galloni di titolarissimo e si mette in competizione per decidere chi difenderà i pali della squadra viola.

Convivenza o no?

Ma c'è da capire se questa convivenza andrà bene o meno allo stesso Terracciano: l'estremo difensore campano ha ricevuto un'offerta dal Monza, per giocarsi altri due anni da titolare in massima serie, ma il legame con il mondo viola lo sta facendo tentennare.

O Firenze o Brianza

Sarà sua l'ultima parola sulla vicenda, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio: se accetterà l'alternanza, rimarrà in Toscana, altrimenti si trasferirà in Brianza per prendersi un ruolo primario in un club di Serie A.