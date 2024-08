Da Matic a Fabian Ruiz: De Gea sancisce l’arrivo alla Fiorentina e fa il pieno di ‘auguri’ celebri - FOTO

Per il nuovo portiere della Fiorentina, lo spagnolo David De Gea, è la storia che parla: un palmares di tutto rispetto e oltre 400 presenze in un club glorioso come il Manchester United. Il classe ’90 di Madrid ha celebrato l’approdo in viola sul proprio profilo Instagram, postando le prime foto in maglia gigliata e ricevendo decine di migliaia di commenti.

Una marea di seguaci augurano buona fortuna al nuovo portiere viola

Un profilo da quasi 16 milioni di followers, per un calciatore che è stato amatissimo in casa Red Devils, come testimoniano gli innumerevoli e accorati auguri da parte dei tifosi del club di Old Trafford. Tra coloro che hanno salutato l’arrivo a Firenze del portiere spagnolo però ci sono anche vari volti celebri, di ex compagni di squadra del calciatore, che hanno tenuto voluto fargli le congratulazioni.

Le felicitazioni di tanti ex compagni di squadra celebri

‘Buona fortuna fratello’, il messaggio inviato da Nemanja Matic, 5 anni allo United con 189 presenze, ‘mi hai già motivato’ il commento di Ander Herrera, centrocampista basco con 185 presenze ai Red Devils. Ecco poi il fresco Campione d’Europa con la Spagna Fabian Ruiz: “Buona fortuna fratello!’, quindi i complimenti di Sergi Roberto, 357 presenze col Barcellona.

Sono tanti altri poi i calciatori che hanno voluto mandare un messaggio d’augurio al nuovo portiere della Fiorentina, da Saul Niguez e Sarabia a Gerard Moreno, passando per Bartra, i portieri Lindegaard e Joel Pereira, il centrocampista brasiliano Andreas Pereira, Pellistri e l’attaccante italiano Federico Macheda.

Gli auguri a De Gea