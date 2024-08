La redazione de L’Ultimo Uomo ha inserito l’arrivo di David De Gea alla Fiorentina nella rubrica intitolata ‘I movimenti di mercato più assurdi della settimana’, commentando ampiamente l’approdo in viola del portiere spagnolo.

‘Cosa avrà fatto De Gea nel suo anno sabbatico?’

“La vita di De Gea stava diventando una farsa e chi meglio della Toscana per accoglierlo? La regione dello sberleffo, di Amici Miei, dove tutto è dissacrante e ironico. De Gea è stato fermo un anno dopo non aver rinnovato con il Manchester United l’estate scorsa. Su X faceva notare tra le righe come fosse più forte di quasi tutti i portieri delle squadre di vertice, ma nessuna squadra di vertice l’ha voluto. Sembrava potesse andare in Arabia Saudita e invece è rimasto a casa a farsi gli affari suoi. Cosa avrà fatto in questo anno? Viaggiato? Studiato? Giocato alla Play? Prendersi un anno sabbatico dovrebbe essere un diritto di tutti, certo è strano per un calciatore visto che la loro carriera è molto corta”.

‘I tifosi della Fiorentina non sono stati fortunatissimi coi portieri di recente’

“A un certo punto De Gea sembrava dovesse addirittura ritirarsi. Si diceva che aspettava la chiamata di un top club, altrimenti non avrebbe indossato di nuovo i guanti. Figurati doversi buttare per terra per una squadra normale. I giorni hanno continuato a passare e poi all'improvviso De Gea è diventato il portiere della Fiorentina. Come è successo? Lo scopriremo presto. Per i viola è una scelta rischiosa ma affascinante. De Gea si ricorderà ancora come si fa? Le sue ultime stagioni sono state ricche di grandi parate, ma anche errori tremendi, marchiani: difficile pensare sia migliorato stando fermo. I tifosi della Fiorentina conoscono bene questa parte della storia, visto che non sono stati fortunatissimi con i portieri negli ultimi anni. De Gea rimane però un portiere con esperienza e con un livello tecnico tra i pali assurdo. Alcune sue parate sembrano venire direttamente dallo spazio. Sarà divertente vederlo in Serie A”.