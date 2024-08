Prima le sedute con un preparatore personale, quattro volte a settimana, poi quelle con un club inglese di quinta divisione. Allenamenti, nessuna partita e nessun contratto. E' stata questa la vita di David De Gea nell'ultimo anno, per la precisione dal 1 luglio 2023, quando si è spezzato il filo professionale che lo legava al Manchester United. Il club che nel 2011 lo aveva prelevato per 25 milioni dall'Atletico Madrid su volontà esplicita di Sir Alex Ferguson, e del quale lo spagnolo ha difeso la porta per dodici stagioni diventando il calciatore non britannico con più presenze nella storia dei Red Devils.

Gli anni d'oro

Dopo qualche comprensibile difficoltà durante la prima stagione, per De Gea è arrivata la vittoria da protagonista della Premier nel 2012/13 e la progressiva affermazione. Idolo dei tifosi, erede in Nazionale di Casillas del quale è stato spesso vicino a prendere il posto anche tra i pali del Real Madrid. De Gea però alla fine è sempre rimasto a Old Trafford, e paradossalmente è proprio lì che - improvvisamente - la magia di una carriera in ascesa si è spezzata.

La crisi e il ritorno ad alti livelli

Per De Gea sono arrivate stagioni difficili, con tanti errori anche clamorosi. Nonostante ciò il suo posto da titolare allo United non è mai stato in discussione, a differenza di quello tra i pali della Spagna dove è stato escluso da Luis Enrique a favore di Unai Simon. A un certo punto di De Gea non si parlava più come di uno dei migliori portieri al mondo, ma quasi il contrario. Lui però, in mezzo alle difficoltà, ha saputo rialzarsi e nelle ultime due stagioni è tornato a livelli altissimi, rendendosi artefice di interventi strepitosi e vincendo il Golden Glove come migliore portiere del campionato 2022/23.

Please David come back!

Non è bastato, però, a prolungare il rapporto tra De Gea e il Manchester United che dunque si è interrotto dopo 545 partite. Erik ten Hag voleva un portiere particolarmente bravo con i piedi e così la scelta è ricaduta su Onana ma, visto il rendimento dell'ex portiere dell'Inter, durante l'ultima stagione la stragrande maggioranza dei tifosi dei Red Devils ha invocato il ritorno di De Gea. Un ritorno che ovviamente non c'è mai stato, né a Old Trafford né in Premier League, con numerose offerte rifiutate dal portiere spagnolo.

Fermo da un anno? Godiamocelo e basta!

De Gea non ha avuto fretta, aspettando una proposta che lo stuzzicasse di più. La Fiorentina, evidentemente, l'ha convinto in questo senso e così dopo Liga e Premier per lui ci sarà anche un'esperienza in Serie A. Fermo da un anno, sì, ma con un cognome pesantissimo sulla maglia e tanta voglia di dimostrare che chi l'ha dato per finito ha commesso un errore. Ovviamente a parlare sarà il campo ma, nel frattempo, un acquisto del genere dobbiamo soltanto godercelo: chissà come avremmo reagito, in fondo, se anche solo due anni fa se ci avessero detto che David De Gea avrebbe giocato nella Fiorentina.