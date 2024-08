UFFICIALE: David De Gea è il nuovo portiere della Fiorentina

La giornata di David De Gea si conclude con l'ufficialità del suo acquisto, arrivata proprio in questi istanti. La Fiorentina ha il suo nuovo portiere, che chiaramente non parteciperà all'amichevole di domani e comincerà ad allenarsi con la sua squadra non appena tornerà dalla Germania.

La formula definitiva

Dopo essere stato accolto a Peretola da un centinaio di tifosi, De Gea ha visitato il Viola Park e poi ha svolto le consuete visite mediche. Dunque la firma del contratto, che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore anno.