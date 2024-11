La Gazzetta dello Sport: Spunta il nome di Djuric

Una pagina sulla Fiorentina è presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 21

Il titolo dell'articolo principale è: "Fiorentina in volo così Palladino ha saputo cambiare e l'ha trasformata". E ancora: "Il tecnico ha creato un gruppo solido, unito in campo e fuori. E lui ha rivisto le sue idee: come in difesa, passando da tre a quattro".

Ecco Djuric?

In taglio medio presente un trafiletto: "Nazionale per otto, ma Bove lascia il ritiro Under 21". In taglio basso sul mercato: "Una punta a gennaio per far rifiatare Kean. Spunta il nome di Djuric".