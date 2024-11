Un nuovo attaccante per la Fiorentina a gennaio. E un nome buono è già uscito...

In questa prima fase della stagione il campo ha fatto capire appieno quanto sia importante per le sorti della Fiorentina il centravanti, Moise Kean.

C'è la necessità di preservarlo al meglio, anche perché incidenti come quello alla caviglia occorsogli a Lecce possono anche ripetersi (ovviamente tutti sperano nel contrario).

Un nuovo attaccante

Partendo da questi presupposti, i responsabili del mercato del club viola, stanno pensando di inserire un nuovo attaccante a gennaio, un giocatore esperto che non sia in concorrenza con Kean, ma che possa permettergli anche di rifiatare quando è il momento per farlo, senza spremerlo fino in fondo.

Un nome su tutti ma non è il solo

Il nome di Milan Djuric è uscito negli scorsi mesi ed è tornato alla ribalta anche recentemente: è un profilo questo non casuale, anche perché di gradimento per Raffaele Palladino che lo ha avuto nel Monza. Ma non è il solo preso in considerazione. Un filone questo che dovrà essere approfondito nelle prossime settimane.