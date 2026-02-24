A Lady Radio ha parlato Lorenzo De Santis, intermediario di mercato e esperto di calcio sudamericano.

Le parole sul tema portiere

“Io credo che le valutazioni sui singoli quest'anno saranno viziate dalla stagione drammatica della Fiorentina. Come De Gea lo scorso anno è stato un punto positivo della squadra, quest'anno ha dato tanta incertezza".

Sul mercato

"Per quello che riguarda il mercato ancora è lontano, ma il nuovo corso della Fiorentina con Paratici e Giani non aspetterà il risultato sportivo. Si lavorerà a tanti nomi, mi aspetto tanti cambi, a partire dall'allenatore. Speriamo che la prossima categoria della Fiorentina la si conosca già ad aprile”.

Sulla svolta

“Paratici ha avuto tante esperienze. E' quella figura tecnica che è mancata. La differenza la fanno sempre i giocatori, probabilmente sono stati toccati i tasti giusti in casa viola. Ora serve guardare partita per partita e finire questo mini ciclo con due dirette avversarie con delle vittorie"