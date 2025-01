Tegola per il Monza: Bondo costretto ad uscire prima dell'intervallo. E sul mercato..

Arrivano brutte notizie per il Monza che questo pomeriggio, nella sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, perde uno dei giocatori piu importanti del suo centrocampo. Stiamo parlando del centrocampista francese Warren Bondo, costretto ad uscire al 38' per infortunio. Il centrocampista classe 1997 rappresenta una vera e propria colonna della mediana brianzola, ma anche un ottimo innesto per squadre come la Fiorentina di Raffaele Palladino, che ormai lo segue da qualche settimana.

Bondo si infortunia contro il Bologna. Adesso una cessione a gennaio diventa più complicata

Il giocatore è stato costretto ad uscire poco prima dell'intervallo per un infortunio muscolare, che probabilmente, oltre a lasciarlo ai box per qualche settimana, dovrebbe di fatto toglierlo dal mercato. Chi infatti sarebbe disposto ad investire a gennaio su un giocatore infortunato? Le sue condizione restano chiaramente da valutare, ma è plausibile che il centrocampista sia costretto a saltare i prossimi due scontri diretti del Monza contro Genoa e Verona.