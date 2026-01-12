Italiano perde un difensore in vista della partita contro la Fiorentina. Torna in gruppo un portiere, mentre Bernardeschi...

Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A, ha comunicato i risultati degli esami medici svolti su Lucumí, difensore che è stato costretto a lasciare il campo al 26’ minuto del match contro il Como.

Le condizioni di Lucumi

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa 3-4 settimane. Il giocatore salterà dunque sia il recupero contro l'Hellas di giovedì, che la gara contro la Fiorentina di domenica.

Skorupski e Bernardeschi

Il Bologna ha reso note anche le condizioni di Lukasz Skorupski e di Federico Bernardeschi. Buone notizie per il portiere polacco, che torna a lavorare con il gruppo dopo diversi mesi di assenza, mentre prosegue il lavoro personalizzato per l’ex fantasista della Juventus.

Il comunicato del club rossoblù

“Sono ripresi stamattina gli allenamenti dei rossoblù a tre giorni dalla partita di Verona. I più impiegati a Como hanno svolto lavoro di scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per gli altri. Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.”