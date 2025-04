La Fiorentina ci ha pensato veramente a Thomas Müller. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com la società viola avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante del Bayern Monaco, che pochi giorni fa ha annunciato il suo addio alla squadra bavarese dopo ben 25 anni (era arrivato nelle giovanili del club nel lontano 2000).

L'indecisione della leggenda bavarese

E così Pradè e i dirigenti gigliati hanno provato a capire la fattibilità di un'operazione che avrebbe riportato alla mente i trasferimenti proprio dalla Baviera a Firenze di Mario Gomez e Franck Ribery. Il classe ‘89 deve ancora decidere il suo futuro, ancora indeciso tra il ritiro e un’ultima esperienza lontano dai colori che lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera.

La priorità

Nel caso in cui Müller dovesse decidere di non appendere gli scarpini al chiodo, la priorità per lui sarebbe la MLS, dove diversi club hanno già avviato i sondaggi per un possibile ingaggio. In pole c'è il Los Angeles FC, club partner del Bayern.

In America lo vogliono a tutti i costi

A Chicago, inoltre, la scorsa settimana si è tenuta una riunione della MLS nella quale il nome di Müller è stato “scelto” per diventare un obiettivo di mercato del campionato stesso. In parole povere: non importa dove giocherà, l'importante è che venga a giocare nella nostra lega. E a quanto pare, se proseguo di carriera sarà, con tutta probabilità la prossima e ultima avventura calcistica di Thomas Müller sarà americana.