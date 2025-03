Ai canali della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Rolando Mandragora, primo marcatore del match di ieri sera contro il Panathinaikos. Il suo pensiero sulla gara e sulla prossima partita contro la Juventus:

“Sono orgoglioso delle mie presenze in Europa, soprattutto per la storia della Fiorentina. Il mio gol ci ha aiutato a stare più tranquilli all'inizio e giocare come volevamo. La cattiveria agonistica non deve mancare mai, ma stasera era fondamentale. La partita con la Juventus? Sappiamo che i tifosi viola l'aspettano tutto l'anno e noi l'aspettiamo con loro. Siamo pronti, ci prepareremo nel migliore dei modi. Ora i punti iniziano a pesare e vogliamo farne il più possibile, così come vogliamo andare avanti in Conference. A fine anno tireremo le somme”.