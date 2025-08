Caprini: "Non mi aspettavo di esordire contro l'Inter in Serie A. Mantova? Posso fare anche la punta"

Maat Daniel Caprini, attaccante di proprietà della Fiorentina, è recentemente passato al Mantova, in Serie B, club al quale ha rilasciato una prima intervista: “Per me il Mantova è un'opportunità grandissima, una società molto ambiziosa. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione. E' stata la scelta migliore per me, mi ha convinto tutto, dal mister alla sua idea di gioco. Penso di poter aiutare la squadra andando a ricoprire più ruoli”.

Sull'esordio con la Fiorentina

“In passato, alla Fiorentina, ho fatto la punta, ma mi piace agire anche da trequartista. Sicuramente l'esordio in Serie A è stato un sogno realizzato ma quello è solo l'inizio, il punto di partenza. Non mi aspettavo di esordire contro l'Inter, anche se stavamo vincendo 3-0, ma tutti i compagni mi hanno aiutato e festeggiato a fine partita”.

Sogno Nazionale

“I miei idoli? Da quando sono piccolo, mi sono sempre ispirato a Cristiano Ronaldo, soprattutto quando giocava a Manchester. Nazionale? Un motivo d'orgoglio per me. Confrontarmi con le altre nazionalità è molto bello, così come conoscere altri giovani come me”.