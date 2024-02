Bocci: "Non credo più alla Champions League, il quarto posto era un miracolo. Lazio difficile, ma..."

Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, iniziando dalla gara di lunedì contro la Lazio: “Bestia nera storica, ma in generale sa sempre come metterci in difficoltà, anche quando è in trasferta. L'anno scorso anche Sarri non si spiegò come riuscì a vincere 0-4, eppure il copione è sempre di ripartenza efficace. Non è stato un periodo facile, comunque, per nessuna delle due squadre”.

“Champions? Non ci credo”

Sull'obiettivo Champions League: “Non ci credo più. All'Europa sì, infatti i prossimi impegni saranno fondamentali in questo cammino, però credo che sul discorso Champions si fosse un po' esagerato. Il quarto posto l'ho sempre reputato un miracolo, più che altro per le squadre con le quali ti andavi a confrontare. Conference? Un sorteggio benevolo. Da lì mi aspetto una svolta della Fiorentina”.