Flachi: "Alla Fiorentina mancano un po' di personalità ed esperienza. Adesso arriva un calendario infernale"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Laziopress.it in avvicinamento alla sfida di lunedì tra viola e biancocelesti: “Cosa impedisce il salto di qualità alla Viola? Ce lo domandiamo da un po'. Credo manchino un po' di personalità ed esperienza, come sembravano esserci in quella serie di 1-0 vinti a dicembre. Mentalmente, comunque, è una squadra che fa fatica a centrare l'obiettivo”.

Sulla disposizione della Fiorentina: “Con l'arrivo di Belotti, il passaggio al 4-2-3-1 è praticamente automatico. O esce un esterno per fargli spazio oppure Bonaventura, visto che Beltran sta facendo bene. Con il ‘Gallo’ si ha finalmente soluzioni diverse. Italiano? Sta facendo bene, per quanto quest'anno mi sarei aspettato un ulteriore salto di qualità. Il problema attuale è un calendario infernale”.