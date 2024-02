Lazio senza un difensore a Firenze, Sarri al lavoro per risolvere un ballottaggio. E Zaccagni?

Si avvicina Fiorentina-Lazio, in programma lunedì sera. Maurizio Sarri è al lavoro per risolvere un ballottaggio in difesa, al momento dell'assenza del centrale spagnolo Gila, squalificato dopo l'espulsione di ieri contro il Torino.

Casale in vantaggio, Zaccagni…

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, Casale è il favorito per la titolarità a Firenze, in vantaggio su Patric. Dopo lo scarico della squadra al seguito del successo di ieri, crescono le speranze di Zaccagni per essere presente almeno in panchina contro la Fiorentina. Ci proverà anche Vecino, da valutare Hysaj.