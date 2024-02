Il Giudice Sportivo conferma la squalifica per un difensore della Lazio, non ci sarà contro la Fiorentina

Ieri sera si è giocato un altro dei recuperi della 21esima giornata di Serie A tra Torino e Lazio. Il giudice sportivo ha preso una sola decisione sul match che riguarda il difensore biancoceleste Mario Gila.

Una giornata di squalifica per lui dopo l'espulsione per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il centrale spagnolo non sarà dunque a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di lunedì al Franchi contro la Fiorentina.