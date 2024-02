La Lazio vince il recupero con il Torino e supera la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il recupero della 21esima giornata di Serie A tra Torino e Lazio, gara rinviata causa Supercoppa Italiana. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa il risultato si è sbloccato in favore dei biancocelesti.

Tutto in sei minuti

Al 50' l'1-0 di Guendouzi, sei minuti dopo il 2-0 di Cataldi. La Lazio è poi rimasta in dieci al 79' per la doppia ammonizione rimediata da Gila, ma il Torino non è riuscito a compiere una rimonta effettivamente ormai complicata. La Lazio supera così la Fiorentina di due punti a parità di gare giocate.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Atalanta* 45, Bologna 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Torino 36, Napoli* 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Empoli 22, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

(*= una partita da recuperare).