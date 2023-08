Rafia: "Qualcuno mi aveva detto che oggi avrei segnato. A Lecce sento la fiducia, così è tutto più facile"

Il giocatore del Lecce Hamza Rafia, autore del gol che ha riaperto la partita contro la Fiorentina, ha parlato così a DAZN: “Qualche compagno prima della partita mi aveva pronosticato il gol e egli ho detto di non dirlo per non portare male. Spesso il mister mi dice di cercare di più la porta, oggi l’ho fatto ed è andata bene. Mi hanno dato fiducia a Lecce, quando uno si sente così viene tutto più facile”.