Il mercato della Fiorentina è quello dei tempi lunghi, come da tradizione: ora però serve uno sprint quasi impensabile, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Ai primi cinque acquisti, dilazionati in due mesi, ne dovrebbero seguire almeno quattro portati a termine dal tandem Pradè-Ferrari.

Il difensore sembra essere la priorità di Palladino, in attesa anche un po' ansiosa ora: l'ultima opzione è Carboni del Monza mentre per parlare di profili alla Senesi o alla Sutalo occorrerebbe un altro esborso importante, ad oggi non previsto. Il tempo comunque stringe e di giorni ne mancano sette: un'impresa sempre più ardua per i dirigenti viola.