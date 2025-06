Occhi puntati in casa Empoli: ben tre i profili seguiti dalla Fiorentina tra le file degli azzurri, che vogliono fare cassa dopo la retrocessione

Il mercato in uscita dell'Empoli, dopo la retrocessione, è inevitabilmente caldo: proprio il fatto di essere scesi in categoria cadetta rende i giocatori più disponibili al colloquio con altre squadre e i prezzi più accessibili. E come riporta La Nazione, la Fiorentina sembrerebbe voler sfruttare questo vantaggio.

Sono tre i profili seguiti della rosa empolese: il primo è anche il più costoso, ossia il centrale difensivo classe 2004 Saba Goglichidze, uno degli exploit della stagione azzurra. Su di lui è forte l'interessamento del Parma, ma nelle ultime ore si sono affacciate anche la Fiorentina e le due romane: per il georgiano servono circa 8 milioni di euro. Rimanendo in difesa, fari puntati anche su Giuseppe Pezzella, esterno sinistro a tutta fascia e tra i migliori della stagione dell'Empoli: al suo ultimo anno di contratto, tra le pretendenti in Serie A oltre alla Fiorentina ci sono anche la Lazio e il Torino. Ultimo, ma non per importanza, si è fatto il nome di Tino Anjorin: già oggetto di scrutinio nel mercato invernale, sembra essere ancora l'Atalanta la squadra in pole position per il centrocampista inglese, ma la Fiorentina e il Torino seguono con attenzione.