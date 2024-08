Bojinov: "Sono felice di vedere Kean a Firenze, ha scelto bene. Palladino ha bisogno di rinforzi e McKennie sarebbe l'ideale"

Un doppio ex di una ventina d'anni fa come Valeri Bojinov ha commentato a Tuttosport la scelta di Kean da parte della Fiorentina e quella possibile di McKennie.

‘Kean può esplodere alla Fiorentina’

"Moise ha fatto bene. Gli serviva una nuova sfida e sono felice di vederlo a Firenze. È un ragazzo che ha solamente bisogno di sentire fiducia e affetto nei suoi confronti. Il suo talento non si discute: ha tecnica e grande forza fisica, sono convinto che alla Fiorentina possa esplodere e fare tanti gol.

‘McKennie ideale per la Fiorentina, su Gonzalez…’

“McKennie? Weston sarebbe l’ideale per il centrocampo della Fiorentina. Ha esperienza e qualità: in mezzo, poi, Palladino ha bisogno di rinforzi. Alla Viola farebbe molto comodo. Gonzalez in bianconero? Sarebbe un bel colpo, ma fossi la Fiorentina me lo terrei stretto”.