Kepa e De Gea: stipendi folli e non da Fiorentina ma entrambi hanno un motivo per abbassarselo... e valutare Firenze

In cerca di risorse anche per la porta, Pradè e Goretti hanno bussato alle porte di David De Gea e Kepa Arrizabalaga. Entrambi spagnoli, due storie ben diverse perché il classe ‘90 è addirittura reduce da un anno di inattività, mentre Kepa è un esubero del Chelsea e si è rilanciato solo parzialmente sostituendo l’infortunato Courtois a Madrid (prima di perdere il posto a favore di Lunin).

Parliamo di due giocatori dagli stipendi abnormi vista la militanza in Premier ma entrambi hanno/potrebbero aver voglia di rivalsa e rilancio: per questo, scrive il Corriere dello Sport, le strade non sono poi così impercorribili. La Fiorentina accoglierebbe volentieri uno dei due, qualora ci fosse un'apertura importante.