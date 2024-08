Terracciano e Christensen non lasciano sereno Palladino: il tecnico non perde di vista Martinelli ma anche un altro 2006

Non sembrava uno dei problemi della Fiorentina e invece lo è diventato strada facendo: ad oggi tra le esigenze di Palladino c'è anche quella del portiere. Anche oggi Repubblica riporta l'umore non proprio entusiastico del tecnico sui due interpreti, Terracciano e Christensen. Un po' il gioco con i piedi, un po' gli svarioni messi in mostra in Inghilterra.

Palladino però non perde di vista Tommaso Martinelli ma anche un altro 2006 come Leonardelli, aggregato di recente al gruppo. Sul fronte mercato però il tecnico si aspetta qualcosa, da Musso a De Gea o qualche altro nome a sorpresa.