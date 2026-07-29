Thorstvedt, le condizioni per vederlo in viola. Le cessioni diventano una priorità
La Fiorentina cercherà di convincere il Sassuolo a mollare la presa una volta per tutte per Kristian Thorstvedt: c’è la volontà di chiudere l’operazione a titolo definitivo con l'inserimento di una contropartita tecnica.
Una certezza è che a Thorstvedt piacerebbe indossare la maglia viola. A breve il norvegese rientrerà dalle vacanze dopo l'esperienza Mondiale e ribadirà questo concetto ai dirigenti del Sassuolo.
Prima però di affondare questo colpo, c'è da fare spazio all'interno del centrocampo viola, dove Marco Brescianini, Simon Sohm e Giovanni Fabbian sono certamente in soprannumero.
💬 Commenti