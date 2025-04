L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, in vista della partita di domani contro il Real Betis valida per la semifinale d’andata di Conference, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Kean è rientrato sereno e carico, stiamo bene tutti quanti. Ma le partite importanti sono tante, dal doppio turno alla gara contro la Roma. Dovrò essere bravo a gestire il gruppo”.

Sulla gara di domani: “Il Betis ha grandi campioni e un allenatore fortissimo. Giocare nel loro stadio, rischiando di subire il possesso palla di chi è in lotta Champions, non sarà facile. Ma non dobbiamo commettere in alcun modo l'errore di chi gioca senza coraggio. Non dobbiamo farci intimorire dal pubblico più caldo della Spagna”.

Su Dodô: “Manca eccome, però siamo in crescita. Oggi intanto ha iniziato nuovamente a correre e lo valutiamo giorno per giorno. Chi lo sostituisce continua a farlo alla grande, Folorunsho sta facendo un ottimo lavoro e Parisi da subentrato ha dato una grande mano”.