Quel filo che lega Gosens a Torino-Fiorentina. Tre mesi di tentazione granata sfumati con un blitz: il retroscena di mercato

Il calciatore della Fiorentina Robin Gosens viene da un ottimo avvio di stagione, condito con il gol decisivo per l'ultima vittoria viola, a Genova. C'è un filo che lo unisce alla gara di oggi, contro il Torino, legato alle vicende di mercato dell'ultima estate.

Il retroscena Gosens-Torino e… la lunga attesa di Cairo

Tuttosport ricorda la telenovela Gosens-Torino, alimentata da tanti chiacchiericci estivi. Ma i granata si erano effettivamente fatti avanti per offrire al tedesco una possibilità di rilancio; lui, invece, ha scelto la Fiorentina. L'inseguimento di Cairo è durato per circa tre mesi, salvo poi mollare la trattativa verso inizio agosto. Al club viola, invece, è bastato un blitz. E chi non ha rimpianti, come riflesso nelle ultime dichiarazioni sul suo rilancio a Firenze, è lo stesso Gosens.