A scuola dal dottor Gosens: poliziotto mancato e guida totale della Fiorentina. E ora anche da terzino segna come un'ala

Tra i grandi segreti dell'Atalanta di Gasperini c'era proprio Robin Gosens, esterno a tutta fascia, potente ma educato e soprattutto incisivo lassù dove conta. Lo sta sperimentando per la felicità generale, anche la Fiorentina. Come riporta Repubblica, il tedesco è un poliziotto mancato e probabilmente un futuro 'dottore', inteso nel senso di analista data la sua intenzione di aprire uno studio di psicologia, una volta terminata la carriera da calciatore.

L'impatto sul gruppo e sulla realtà viola è ben oltre le aspettative e lo è nonostante un arretramento a terzino, dall'idea iniziale di lanciarlo come esterno a tutta fascia: già 3 reti finora, per lui che ha sempre segnato come un'ala e che sta continuando, nonostante tutto.