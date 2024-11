La parola Champions è davvero tabù per questa Fiorentina? Palladino non ci pensa nemmeno ma numeri, entusiasmo e la carta ranking...

Nessuno avrebbe immaginato di affrontare le prospettive in questi termini anche solo un mese fa, tantomeno a inizio estate ma l'attualità vede la Fiorentina al terzo posto in Serie A. E allora La Nazione si chiede se sia davvero il caso di parlare di Champions League. La classifica e la massima competizione europea per club sono parole tabù per Palladino, che però pare bluffare quando dice di non guardarla. E poi ci sono risultati ed entusiasmo, oggettivamente da piani alti della graduatoria, senza dimenticare che la carta del ranking ha già mandato in Champions il Bologna, da quinto in classifica. Se le italiane dovessero ripetersi in Europa, la coppa più grandi di tutte potrebbe davvero avvicinarsi.