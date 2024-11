C'è molto di Raffaele Palladino, checché ne dica lui stesso, dietro allo splendido mese di ottobre della Fiorentina, chiuso con un en-plein di vittorie, sei di fila tra campionato e Conference. La Gazzetta dello Sport celebra la crescita della squadra viola, insieme alla Lazio a sorpresa in zona Champions. E dire che il primo mese e mezzo di stagione era caratterizzato dai grandi mugugni dell'ambiente e da tanti equivoci tattici, uno su tutti la posizione di Biraghi, da terzo centrale.

E secondo la rosea, la Fiorentina ha anche un paio di vantaggi su Juve e Milan, che in classifica sono dietro: meno falle difensive rispetto ai bianconeri e nessun caso spinoso come quello di Leao per i rossoneri.