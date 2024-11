Palladino freme per il ritorno di Kean ma non solo: Comuzzo più avanti di tutti. Giornata di responsi decisivi per Moise e Cataldi

A Genova un'ulteriore riprova: tra avere Moise Kean e non averlo, allo stato attuale della rosa, cambia la vita della Fiorentina. Non solo per i gol perché è proprio il livello tecnico deficitario di Kouame a scavare un solco incolmabile tra i due: secondo La Nazione, in queste ore Palladino ha riportato in gruppo quasi tutti gli assenti di Marassi ma per Cataldi e Kean la giornata decisiva per testare la disponibilità in ottica Torino è quella di oggi. Meno dubbi su Comuzzo invece, che ha più chances di tornare titolare.