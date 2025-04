Celje-Fiorentina: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Niente trasmissione in chiaro, c'è solo l'opzione a pagamento

La Fiorentina è pronta per affrontare la partita d'andata dei quarti di finale di Conference League. Giovedì i viola giocheranno contro gli sloveni del Celje fuori casa, con fischio di inizio previsto per le 21.

La gara su Sky

Niente visione in chiaro per questo match. La partita sarà trasmessa a pagamento da Sky. I canali di riferimento saranno SKy Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 254) . Niente diretta in chiaro su TV8.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.