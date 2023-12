Torna in campo la Fiorentina di Vincenzo Italiano all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Ancora qualche dubbio per l'allenatore viola che per la sfida di questa sera (ore 20:45) che avrà queste ultime ore per decidere l'undici titolare. Terracciano in porta, con Kayode confermato a destra e Biraghi a sinistra, coppia centrale con Milenkovic e Quarta. Mediana con Arthur e Duncan, mentre regnano i dubbi sulla trequarti. In rialzo le quotazioni di Nico Gonzalez, con l'infortunio che però lo tiene ancora in ballottaggio con Ikonè. Per l'altra fascia favorito Sottil, ma occhio alla possibile sorpresa Kouame. Centrale c'è Bonacentura. Davanti chance per Beltran.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Sottil, Bonaventura, Nico Gonzalez (Ikonè), Beltran