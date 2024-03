Liverani smorza il caso Dia: "Può capitare a tutti di sbagliare. Per me le porte sono aperte, ma deciderà il presidente"

Non si è mai del tutto esaurito il legame tra la Fiorentina e Boulaye Dia, attaccante della Salernitana che nelle scorse sessioni di mercato è stato osservato speciale della dirigenza viola. Un feeling che potrebbe rinnovarsi la prossima estate, a maggior ragione dopo che il giocatore è stato messo fuori rosa dal club campano.

Liverani: “Tutti possono sbagliare”

Sulla questione si è espresso il tecnico della Salernitana, nonché ex giocatore della Fiorentina, Fabio Liverani: “Non so se la squadra abbia preso bene o male l'accaduto, fatto sta che il presidente ha parlato ed eravamo tutti d'accordo con la sua decisione. Per me la porta è sempre aperta, Dia ha sbagliato ma può capitare a tutti. L'episodio è chiuso per quanto mi riguarda, la proprietà ha voluto dare un esempio in questo momento. Vedremo se nelle prossime settimane si potrà pensare a un reintegro, ma è una scelta che spetta al presidente".